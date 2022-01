St-Etienne-du-Rouvray : ils avaient volé plus de 100 bouteilles d'alcool

Les quatres jeunes gens avaient été interpellés à Saint-Etienne-du-Rouvray le mardi 5 février. Dans la voiture, les policiers avaient retrouvé 23 bouteilles d'alcool : champagne et apéritif divers. L'enquête a révélé que le conducteur était cuisinier dans un restaurant de Saint-Etienne-du-Rouvray, dans lequel avait travaillé également l'un des passager. Or, le propriétaire de ce restaurant a révélé qu'il a été victime par deux fois de vol d'alcool : les 14 janvier et le 5 février.

Deux des quatre personnes interpellés ont reconnu avoir orchestré le premier vol afin d'en revendre une partie : ils avaient dérobé plus de 90 bouteilles. Tous auraient apparemment participé au second vol : ce qui a été retrouvé dans la voiture par les policiers ce soir là était une partie du butin. Dans une seconde voiture appartenant à l'un des quatre, huit autres bouteilles ont été retrouvées.

Tous les quatre sont passés en comparution immédiate. Le premier, âgé de 22 ans et originaire de Saint-Etienne-du Rouvray a été condamné à huit mois de prison avec sursis assortis de 18 mois de mise à l'épreuve. Le second, Sottevillais âgé de 21 ans, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis ; le troisième, âgé de 19 ans et habitant Grand-Quevilly à 1 mois de prison avec sursis ; et le quatrième, également âgé de 19 ans et originaire de Saint-Etienne-du-Rouvray a également été condamné à un mois de prison avec sursis.