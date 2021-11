Les amoureux des petits bateaux

L’association existe depuis soixante ans et compte 45 membres d’âges et d’expériences différents qui ont tous un point commun : la patience.

Apprendre et partager

Ces passionnés se retrouvent les mercredis et samedis dans un atelier du Musée maritime de Rouen pour fabriquer des maquettes de toutes tailles. “On part de plans achetés ou offerts. Les plus expérimentés les dessinent eux-mêmes. Faire une maquette demande des heures de travail pour représenter le plus fidèlement possible le bateau et le faire naviguer”, explique Marc Bonnans, président de l’association. La devise “si tu ne sais pas, demande, si tu sais, partage” affichée dans l’atelier, est là pour rassurer les débutants.

Un beau projet est en cours, qui réunit plusieurs associations dont les maquettistes rouennais : celui de recomposer la Dauphine. C’est à bord de ce bateau que le navigateur et citoyen rouennais, Jean de Verrazane, a découvert la baie de New-York, au XVIe siècle.

Pratique. Réunion, les mercredis et samedis de 14h à 17h, Hangar 13.