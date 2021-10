Colombelles. Des légumes chauffés grâce à l'incinération de déchets

Saviez-vous que l'incinération de déchets par le Syvedac (Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise) servait à produire de la chaleur utile au CHU ou encore à la culture de tomates bio ? Depuis le printemps, de grandes serres en verre installées à Colombelles, qui produisent tomates, poivrons et aubergines bio, sont chauffées grâce aux déchets. En brûlant, ces derniers produisent de l'énergie. Déjà utilisée pour chauffer des logements à Hérouville-Saint-Clair ou le CHU de Caen, elle sert désormais à chauffer ces serres. "Si je n'étais pas là, ça irait dans des évapos, de sortes de grands ventilateurs, ça sortirait à l'air libre et ça chaufferait les oiseaux en quelque sorte", explique Pierre-Marie Battais, le gérant des lieux.

Près de 40 salariés

La serre est chauffée grâce à de l'eau qui passe dans un réseau de tuyaux installés tout au long des plantations. "Au sol, on a des rails avec de l'eau qui circule à 40 °C et, un peu plus haut, un autre réseau avec de l'eau à 30 °C." Cette serre de 3,6 hectares est chauffée dans un but bien précis : "Ça assainit le climat : l'air est sec, donc il n'y a pas maladie comme le mildiou, les plantes se sentent bien et la chaleur constante permet aux 'bons' insectes présents de se développer plus vite et de s'en prendre aux ravageurs." En effet, dans cette serre, pas de produits phytosanitaires mais des insectes et des bourdons qui pollinisent les fleurs. Grâce à cette démarche, entre autres, les légumes pourront être labellisés bio l'année prochaine. "Pour avoir l'homologation, il faut trois années de conversion. On a commencé avant les travaux et là, c'est la dernière année." Trente-huit salariés "essentiellement du coin" travaillent ici. Chaque semaine, 10 tonnes de marchandises sont commercialisées sous le nom "Les Serres de la grande ferme" dans le Grand-Ouest.