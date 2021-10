Rouen. Le pass sanitaire bride la fréquentation des cinémas

Les films à l'affiche sont bien là : OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire qui sort ce mercredi 4 août, Kaamelott qui est toujours à la fiche, tout comme des blockbusters comme Fast and Furious 9, Jungle Cruise ou Black widow. A priori, tout était réuni pour que les salles de cinéma passent un bel été après des mois de fermeture.

Mais l'obligation du pass sanitaire (dès 18 ans dans les salles de cinéma) est venue quelque peu gâcher la fête. "On est à moins 40 % de fréquentation depuis le 21 juillet", affirme Lucie Boutet, la directrice adjointe du Pathé Docks 76 de Rouen. Même sentiment au Kinépolis à Saint-Sever, même si la directrice, Edwige Dzwierzynski, tient à nuancer. "On a eu la fête du cinéma en juillet et il ne faisait pas beau pour le 14 juillet, ce qui nous beaucoup profité."

Une mesure bien acceptée

Elle assure qu'il a fallu "faire preuve de pédagogie" la première semaine et répondre à de nombreux appels avec les interrogations des clients, mais que la mesure reste "globalement bien acceptée".

"C'est pas le coup de grâce, abonde Lucie Boutet, parce qu'on voit depuis le mois de mai que les spectateurs sont là. Il y a des gros films toutes les semaines. Et comme la météo n'est pas à aller à la plage, on sait que les gens vont venir quand même."