Orne. Un couple de sexagénaires grièvement blessé dans un accident

L'accident s'est produit en milieu d'après-midi, jeudi 29 juillet, sud la D938 à Réveillon, entre Mortagne-au-Perche et Bellême. Pour une raison encore indéterminée, une moto et une voiture sont entrées en collision. Sur la moto, un couple d'une soixantaine d'années, grièvement blessé. Le pilote du deux-roues a été héliporté vers le CHU de Caen après avoir été longuement médicalisé sur place. Sa passagère, elle, a été transportée vers l'hôpital Alençon. Le conducteur de la voiture, un homme d'une quarantaine d'années, légèrement touché, a été transporté vers un troisième hôpital, celui de Mortagne-au-Perche. L'enquête ouverte et confiée aux gendarmes devra établir les circonstances de l'accident.