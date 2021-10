Science. Des virus méconnus découverts dans l'Himalaya

Au cours d'une expédition menée par des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio dans l'Himalaya, 33 virus ont été découverts dans des échantillons de glace à 6 700 m d'altitude. Certes, ce n'est peut-être pas le bon moment pour découvrir des virus... Mais sur les 33 virus découverts, 28 sont complètement inconnus par la communauté scientifique, selon le rapport publié par les chercheurs.

C'est seulement la troisième fois que des chercheurs découvrent des virus encore méconnus dans la calotte glaciaire. Les premières découvertes de virus, bactéries et microbes dans la glace remontent aux années 1980.

Ces découvertes assez rares sont donc une bonne nouvelle pour les chercheurs qui ont ainsi plus de matière pour mieux comprendre comment ces organismes évoluent notamment dans des milieux extrêmes. Les calottes de glace préservent ces virus depuis environ 15 000 années.

Des virus résistants aux conditions extrêmes

Pour avoir survécu autant d'années dans la calotte glaciaire, ces virus disposent de capacités d'adaptation hors du commun. Le prélèvement des échantillons lors de cette expédition a permis aux chercheurs de comprendre plus aisément l'évolution de ces virus et comment ils ont pu s'adapter aux différents changements climatiques.

Selon l'étude, ces virus découverts dans la calotte glaciaire tibétaine n'auraient pas infecté d'humains mais des plantes et des organismes vivant au sol et ils seraient plus adaptés au froid. Bien qu'inoffensifs selon les chercheurs, mieux vaut ne pas prendre le risque de contracter l'un de ces virus...