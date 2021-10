Football (Ligue 2). Avant Dunkerque-QRM, Bruno Irles confiant malgré un effectif réduit

De retour en Ligue 2 après trois ans d'absence, QRM s'apprête à débuter la saison avec son premier match contre Dunkerque samedi 24 juillet.

L'entraîneur du club quevillais Bruno Irles affiche un air confiant malgré un effectif encore réduit, surtout chez attaquants, Ottman Dadoune souffrant d'une blessure au genou : "Est-ce qu'on est prêts pour le début de championnat ? La réponse est non. Mais est-ce que cela va être facile de prendre des points contre nous ? La réponse est non."

"Je suis assez exigeant sur les profils"

La patience, c'est le maître-mot du coach qui a réaffirmé sa volonté de constituer une équipe performante, malgré les difficultés de recrutement liées à la concurrence et au budget du club : "On part de dix joueurs que j'ai maintenus du groupe National, donc j'ai beaucoup plus de joueurs à faire venir, et effectivement ce n'est pas évident, reconnaît Bruno Irles. Mais il vaut mieux être patient et avoir de bons joueurs, j'aurais pu prendre dix joueurs sur le marché. Mais ça ne correspond pas à ce que je veux, je suis assez exigeant sur les profils."