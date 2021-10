[Photos] Sainte-Adresse. Réhabilitation de l'ancien Hydro : le projet lauréat dévoilé

On l'appelait l'Hydro. Le site de l'ancien école nationale de la marine marchande (ENMM), à Sainte-Adresse, sur le plateau de la Hève, s'apprête à débuter sa nouvelle vie. Pour mettre au point ce "parc habité", c'est la proposition portée par Nexity avec l'AUC et Michel Desvigne Paysage qui a été retenue. "Un ambitieux projet qui comprendra des logements, des commerces, une résidence services, un pôle santé et un centre culturel dans un cadre paysager exemplaire", indique la mairie de Sainte-Adresse.

La passerelle de l'ENMM est l'un des éléments phares du projet. - L'AUC-MDP-Artefactory

Le bâtiment principal de l'ENMM et son emblématique passerelle seront conservés. Le groupe Nexity promet "des logements attractifs dans un paysage au caractère unique".

C'est un "parc habité" qui va sortir de terre. - L'AUC-MDP-Artefactory

Au total, ce programme comprend 265 lots (duplex, flat, jardins privatifs, réhabilitation et neuf) : appartements en accession, logements en Bail Réel et Solidaire, logements locatifs sociaux, une résidence services seniors Aegide Domitys et des logements d'artistes, dotés d'ateliers-laboratoires individuels de création artistique.

Logements, services, commerces vont s'implanter sur ce site. Les premières livraisons sont prévues en 2023. - L'AUC-MDP-Artefactory