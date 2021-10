Audiences. Tendance Ouest toujours première radio indépendante de Normandie

197 400 *. Médiamétrie a révélé jeudi 22 juillet les dernières audiences des radios en France. Une évolution à la hausse pour Tendance Ouest sur les villes de Rouen, du Havre et de Bernay mais également dans le Calvados et dans la Manche (où votre radio confirme son statut de leader toutes stations confondues, tout comme sur la ville de Fécamp en Seine-Maritime).

Grâce au travail des équipes et à la fidélité des auditeurs, Tendance Ouest est toujours première radio indépendante de Normandie et ce "malgré la crise et les bouleversements des habitudes d'écoute qu'elle a provoqués", souligne Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué. "Nous conservons notre 12e place dans le classement des radios régionales de France derrière des mastodontes qui sont quasiment des radios nationales", se réjouit aussi Charles Douchy, coordinateur d'antenne.

En un mot : MERCI !

* Audience cumulée en centaines - Médiamétrie - Médialocales Septembre 2020 / juin 2021 - Ensemble 13 ans et +