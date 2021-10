Pass sanitaire. Une baisse de la fréquentation à la piscine de Carpiquet

"C'est aujourd'hui le pass sanitaire ?" Cette grand-mère n'est pas vaccinée et repart bredouille. Depuis mercredi 21 juillet, il est obligatoire de présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif à l'entrée des lieux culturels et sportifs de plus de 50 personnes. Près de Caen, à la piscine de Carpiquet, certains visiteurs n'étaient visiblement pas au courant des nouvelles réglementations.

"C'est désert", note Sophie Yvon, chargée de relation clientèle à la piscine Sirena de Carpiquet. Le passe sanitaire a dissuadé bon nombre des visiteurs habituels. "Les gens se posent beaucoup de questions et ils n'osent peut-être pas franchir les portes", conclut-t-elle.

Couacs et tour de passe-passe

En cette première matinée à la piscine, "l'utilisation de l'application est compliquée pour les personnes âgées. Et j'ai eu deux personnes qui n'avaient ni leur pass sanitaire, ni leur test négatif. Elles ont dû malheureusement repartir chez elle", avance Océane Cardet, hôtesse d'accueil.

À la piscine de Carpiquet, le pass sanitaire est demandé pour chaque entrée. Sophie Yvon et Océane Cardet vont s'organiser pour utiliser une tablette et ainsi scanner les pass sanitaires.

C'est le cas de Micheline qui a oublié son pass à la maison. Sur le téléphone de sa coéquipière, elle bidouille pour récupérer son pass sanitaire via son compte ameli. Finalement, elle se résigne à faire l'aller-retour entre Carpiquet et Hérouville. Micheline est néanmoins compréhensive et garde le sourire : "On en tiendra compte pour la suite !"

Une nouvelle organisation qui "prend du temps", selon Océane Cardet. "Les gens ne savent pas toujours comment ça se passe et ils peuvent donc être certaines fois un peu désagréables."

Sophie Yvon acquiesce : "Ça me met un peu dans l'embarras, j'appréhende la réponse du client."

En général, les nouvelles réglementations sont bien accueillies. Mylène Decatoire ressort de la piscine. Cette retraitée est une habituée : quinze ans qu'elle nage à la piscine de Carpiquet. Et pour elle, c'est normal de présenter un pass sanitaire à l'entrée : "On montre le téléphone ou le papier, ça se passe très bien."

De son côté, Aurélia Lauener se présente à l'accueil avec ses deux enfants. La maman n'est pas vaccinée et elle l'assume : "Je suis plus rassurée face au virus qu'au vaccin. J'ai fait un test PCR pour pouvoir emmener les enfants à la piscine et je ferai ça tout l'été pour les activités qu'on doit faire."

Si les adultes doivent se plier aux nouvelles réglementations, les enfants de 12 à 17 ans peuvent piquer une tête sans pass sanitaire jusqu'au 30 août.