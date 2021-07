Orne. Trois blessés dans un choc frontal

Un accident est survenu mercredi 21 juillet sur la RD 909 à hauteur de Putanges-le-Lac. Il était environ 18 heures lorsque deux voitures se sont percutées frontalement. Trois personnes sont blessées : un homme de 53 ans et deux femmes de 25 et 50 ans. Elles ont été prises en charge à l'hôpital d'Argentan. Douze sapeurs-pompiers venant des centres d'Ecouché, La Ferté-Macé et Falaise sont intervenus.