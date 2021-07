Lisieux. Tendance Confidences avec le bibliste Erwan Chauty

Avec quatre milliards de livres vendus ces 50 dernières années, la Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament est encore le livre le plus vendu au monde. Des traductions dans toutes les langues accompagnées de commentaires sont aussi des sources d'inspiration pour les trois religions monothéistes : judaïsme, christianisme et islam.

Une nouvelle traduction en 2020

La nouvelle traduction liturgique de la Bible correspond aux textes bibliques proclamés pendant les célébrations dans les églises du monde. La Parole de Dieu est ainsi écoutée et méditée de façon commune sur toute la planète.

Erwan Chauty est bibliste. Il a participé aux annotations de la Bible, éditée chez Salvator en 2020.