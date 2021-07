Football (Ligue 2). Pour la saison 2021-2022, le HAC dévoile un maillot "vert"

Moitié ciel, moitié marine, avec un short et des chaussettes bleus ciels. Le maillot domicile 2021-2022 du Havre Athletic Club marque un retour aux fondamentaux, alors que le club doyen s'apprête à célébrer son 150e anniversaire. C'est une nouvelle fois l'équipementier espagnol Joma qui a été choisi, pour quatre saisons supplémentaire. "Il a la possibilité de nous considérer comme un grand club, avec un design sur mesure" note Clément Calvez, directeur du développement du HAC, qui souligne que d'autres marques ont démarché le HAC. Les supporters qui s'attendaient à une surprise pour les 150 ans du HAC risquent en revanche d'être déçus. "L'anniversaire est en janvier 2022. On n'exclut pas qu'il y ait un maillot un peu différent et collector à ce moment-là", poursuit Clément Calvez.

A l'aube des 150 ans du club, la répartition historique entre le 𝗖𝗶𝗲𝗹 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲, issus respectivement de Cambridge et d'Oxford, revient sur le maillot domicile. 🤩 pic.twitter.com/EYMGCcUrVm — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 20, 2021

La vraie originalité du maillot se trouve plutôt sur l'un des sponsors principal. Le constructeur d'éoliennes Siemens Gamesa a choisi de s'effacer au profit d'un mot-clé : "vents d'énergie". Si des clubs ont déjà affiché des noms d'associations sur leur maillot, comme le FC Barcelone avec l'Unicef, la démarche est "unique dans le monde du football" pour une entreprise, selon les dirigeants du club. Là où certains verront du green washing, le HAC et son partenaire affirment qu'il s'agit là d'un "tournant dans la vie du club", qui entend entamer une série d'actions pour devenir "éco-citoyen". Rendez-vous est pris à l'automne prochain pour détailler ces gestes vertueux en matière de transport, d'infrastructures, de réduction de déchets, de nourriture, etc.

Le nouveau maillot sera étrenné dès la première journée, samedi 24 juillet, face à Guingamp. Le maillot extérieur, de couleur blanche, sera dévoilé ultérieurement. Une tunique "100% originale" promet Clément Calvez.