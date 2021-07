Le Havre. Tout ce qu'il faut savoir  avant le coup d'envoi de Moz'aïque

Blues, swing, jazz, reggae... Les musiques du monde entier vont à nouveau résonner aux Jardins suspendus du Havre, du mercredi 21 au dimanche 25 juillet. Le festival Moz'aïque se réinvente avec une forme adaptée aux contraintes sanitaires. Au total, ce sont neuf sessions de concerts qui seront proposées aux spectateurs, avec une jauge pour chacune limitée à 2 300 places.

Quelles conditions d'accueil ?

Pour accéder au site, le public devra être muni d'une pièce d'identité et d'un pass sanitaire, dès l'âge de 18 ans. Ces documents pourront être présentés sous format papier ou sur l'application TousAntiCovid. Sans ces documents, l'accès sera refusé, sans remboursement possible.

Une fois sur le site, le port du masque sera obligatoire dès l'âge de 11 ans (recommandé à partir de 6 ans). L'accueil du public se fera de façon échelonnée, avec les mesures de distanciation en vigueur. Une régulation du flux du public est prévue à l'entrée et à la sortie et du gel sera à disposition.

Des food-trucks

Trois food-trucks seront présents sur place pour rassasier les festivaliers. Au menu : acras et plats antillais, huîtres, fruits de mer, moules au saté, glaces et gourmandises. Le bar du festival sera accessible. Enfin, aux Jardins suspendus se trouve le bar/salon de thé l'Orangeraie.

Des changements de programmation

Des modifications sont à prévoir côté programmation, en raison de la situation sanitaire.

La venue de Sona Jobarteh (concert du mercredi 21 juillet à 21h45) est annulée et remplacée par Jupiter & Okwess. Le musicien congolais Jupiter Bokondji et son combo sont à l'origine d'un son unique : le bofenia rock, mélange de rythmes traditionnels et d'instrumentations rock.

Le concert de Cimafunk (jeudi 22 juillet, session 2) est remplacé par l'Américaine Leyla McCalla, multi-instrumentiste à la palette musicale très large, du jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans, au zydeco de la Louisiane, en passant par le rara haïtien.

Un DJ au bout de la nuit

DJ Lebrun animera le Café musique vendredi et samedi de 21h30 à minuit. Ce globe-trotteur est spécialisé dans les sons Afro Funk, Soul Latins et grooves tropicaux, glanés au fil de ses voyages aux quatre coins du monde.