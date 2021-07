Pays de Bray. Un jeune motard grièvement blessé dans une chute

Un homme, âgé d'environ 20 ans, a été grièvement blessé à moto, mardi 20 juillet peu avant 19 heures. Il aurait chuté de son engin sur la route de Formerie à Gournay-en-Bray.

Le motard était seul en cause. Six sapeurs-pompiers avec deux engins se sont rendus sur les lieux de l'accident, ainsi qu'une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation.

Le jeune homme a été médicalisé et héliporté par Viking 76 vers le CHU de Rouen. La route de Formerie a été coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours.