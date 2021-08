Saint-Sauveur-le-Vicomte. J'ai testé pour vous : la tyrolienne géante

Jouer les aventuriers et aller d'arbre en arbre, voilà ce que propose le parc accrobranche Forest Adventure, situé à Saint-Sauveur-le-Vicomte, à une trentaine de kilomètres de Cherbourg. Plusieurs parcours sont proposés, pour les adultes comme les enfants, dès 2 ans. Les grands auront même la chance de se prendre pour Tarzan et de sauter à l'aide d'une liane.

Les plus casse-cou pourront essayer la tyrolienne géante. Casque sur la tête, élastiques accrochés un peu partout, c'est parti pour un vol express ! À deux ou en solo, embarquez dans un gros sac et côtoyez les oiseaux, à 20 mètres de hauteur, et 420 mètres de long autour de la forêt.

La tyrolienne géante, appelée aussi speed-roll, est unique en Europe, d'après le parc, et atteint des vitesses approchant, voire dépassant les 100 km/h. Frissons garantis !

Pratique. Forest Adventure, Route de l'étang/Forêt de l'abbaye, Sauveur-le-Vicomte, réservations par téléphone au 02 33 52 57 42