Calvados. Une balade sportive sur les hauteurs de la Suisse Normande

Au départ de la petite mairie du Vey, un parcours qui forme une boucle vous permettra de voir un ensemble de sites naturels. Partez pour une randonnée pédestre de 9 km à la découverte de la Suisse Normande. Les reliefs, la faune et la flore y sont remarquables. Un haut lieu touristique et sportif.

Un parcours en cinq étapes

La première étape est de monter le chemin à gauche de l'église et emprunter le sentier sur environ deux kilomètres entre les bois. Suit une montée abrupte de 20 mètres qui permet d'atteindre un magnifique point de vue, celui du Pain de Sucre. D'une altitude de 171 mètres, il offre une vue imprenable sur la ville de Clécy et la boucle de l'Orne. Le Pain de Sucre fait partie des Espaces Naturels sensibles (ENS) du Calvados. Il est un des points culminants de la Suisse Normande et forme, en prolongement avec les Rochers de la Houle, "La Route des Crêtes". Cette dernière est la base d'envol des parapentes. Après avoir contemplé la nature et pris de magnifiques clichés, redescendez et prenez le chemin du milieu sur environ 100 mètres et prenez à gauche en direction des crêtes. Vous pouvez admirer les Rochers de la Houle qui culminent à 240 mètres de hauteur. Suivez la route sur deux kilomètres et dirigez-vous sur la droite vers le chemin de La Commune et Sourdeval. Empruntez ensuite le chemin sur la gauche qui amène au Haut du Vey. Traversez la D133 et prenez la direction de La Bruyère. Un panorama superbe vous attend sur les Rochers des Parcs. L'escarpement est constitué par une roche résistante, le poudingue du Cambrien, vieux de 540 millions d'années, très dur, ce qui explique la préservation de cet éperon rocheux. Redescendez enfin en direction du camping et rejoignez la petite église du Vey, votre point de départ de la randonnée. La boucle est bouclée.