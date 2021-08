Côte de Nacre. Excursion à l'ancienne sur la Côte de Nacre

Découvrez la Côte de Nacre autrement grâce à une visite commentée dans un véhicule hors du temps, une authentique Citroën Dyane 6. L'expérience est unique et offre un bon dans les années 1970. Un peu comme une madeleine de Proust, elle vous rappellera vos étés en Normandie chez les grands-parents. Au revoir l'électronique et le système de navigation. Oubliez les autoroutes ou la route à quatre voies, seul le réseau de route secondaire est emprunté. Sur nos chères routes de campagnes, on y fait des rencontres quelquefois surprenantes car la voiture bleu azur ne laisse pas indifférent. Toit décapoté et les cheveux au vent, vous pourrez admirer les paysages. C'est une balade pittoresque et bucolique au son d'un vieux moteur. Deux parcours sont proposés, l'un sur le thème du Sword Beach et l'autre sur le patrimoine historique et culturel de la Côte de Nacre. Laissez-vous aller, à l'ancienne.

Normandy classic tour, 60€ par personne. Rendez-vous à la Mairie de Ouistreham. Tél. 06 70 60 85 93.