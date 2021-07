[Photos] Ouistreham. En colonie de vacances pour apprendre tout en s'amusant

Au moment de retrouver les enfants après une période de pause liée à la crise sanitaire, c'était l'effervescence aux Marines, centre de tourisme éducatif de la Ligue de l'enseignement d'Ouistreham. Ce vendredi 16 juillet, il a accueilli Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports ainsi que deux secrétaires d'Etat : Nathalie Elimas, chargée de l'éducation prioritaire et Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et de l'engagement.

Le courant est bien passé

Les représentants du gouvernement sont venus rencontrer les équipes de ce centre labellisé colos apprenantes, un dispositif mis en place en 2020. 39 enfants de 8 à 15 ans sont en colonie de vacances pour une ou deux semaines (208 seront accueillis pendant l'été). "On apprend des choses sur la mer et on fait des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire : ramasser les déchets que la marée a ramenés pour faire une œuvre d'art, construire un barrage pour faire une réserve d'eau..." détaille Naïs Dubost, 13 ans, qui a eu le temps de se jeter à l'eau qu'une seule fois dans ce programme bien chargé. "C'est mieux que l'école ! On s'amuse en même temps qu'apprendre !" ajoute sa copine Léane Lanciaux, 12 ans.

Léane Lanciaux et Naïs Dubost participent à la colo apprenante à Ouistreham. Un vrai bonheur ! - Léa Quinio

Les deux ministres s'initient au volley assis en mode morpion ! #ouistreham pic.twitter.com/Xy1P9bqvHD — Tendance Ouest (@tendanceouest) July 16, 2021

Les pieds dans le sable, les ministres ne se sont pas défilés. Land art, volley assis, char à voile, ils ont aussi participé à une partie de tchoukball. "Trop bien, je suis dans l'équipe de Jean-Michel Blanquer !" s'exclame une petite fille qui rencontrait sans doute le ministre de l'éducation nationale pour la première fois. Le courant est bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire.

Ce matin avec @jmblanquer, @RoxaMaracineanu et @avyelimas, aux côtés des enfants qui profitent du dispositif des #VacancesApprenantes.



➡️ Reconduit cet été, il avait permis à plus de 180 000 élèves de consolider leurs apprentissages tout en découvrant nos territoires 🌊🇫🇷⛰ pic.twitter.com/qnZXzil4ZP — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) July 16, 2021

Pour Bruno Guyvarc'h, directeur du centre des Marines, ces colos apprenantes viennent en complément du programme abordé pendant l'année scolaire, qui plus est après cette période de crise.

"On renforce les fondamentaux par du jeu, de la radio. Ils font aussi des maths en travaillant sur le phénomène des marées. Les enfants ne se rendent pas compte qu'ils travaillent".

Le @gouvernementFR propose de nombreuses activités sportives et culturelles dans le cadre des #VacancesApprenantes. A Ouistreham avec @jmblanquer @avyelimas @sarahelhairy à la rencontre des jeunes qui en bénéficient pic.twitter.com/AZqKwvp8f9 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) July 16, 2021

À la mi-journée, les ministres ont rencontré avec Léon Gautier, dernier survivant du commando Kieffer. À Caen, ils ont aussi échangé avec des jeunes du Service National Universel (SNU). L'après-midi s'est poursuivie dans une autre colonie de vacances, l'Union normande des centres maritimes et touristiques (UNCMT), à Thaon au nord de Caen. Activité poney au programme !