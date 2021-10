Eure. Visite du Bec-Hellouin : un voyage temporel du XIe siècle à nos jours

Détentrice du label "Plus beau village de France" depuis 2006, la commune du Bec-Hellouin est préservée depuis le XIXe siècle. S'il vous prend l'envie de vous y aventurer, vous pourrez débuter votre parcours sur l'historique place du chevalier Herluin, qui est à l'origine de la construction de l'abbaye en 1060. Il n'en reste aujourd'hui que la tour Saint-Nicolas, qui offre un point de vue inégalable : "On a une vue superbe sur l'ensemble du village depuis cette ancienne tour de guet", assure Jessica Marie, guide de l'office de tourisme Bernay Terres de Normandie.

Une immersion au Moyen-Âge

"Le Bec-Hellouin se caractérise par ses magnifiques maisons en pans de bois très colorées." Empli d'histoire, le village porte les marques des nombreuses destructions qu'il a connues lors de la guerre de Cent Ans : "Les moines incendiaient les villages pour arrêter la propagation des troupes anglaises. Ensuite à la Révolution, l'abbaye a été transformée en dépôt de remontes pour entraîner les chevaux à la vie militaire". De nouvelles démolitions adviennent lors de la Seconde Guerre mondiale, qui voit l'abbaye occupée par les troupes allemandes : "Des bombardements alliés ont détruit le centre bourg et les reconstructions ont débuté en 1950".

Après l'abbaye, poursuivez votre visite sur la Voie verte, un chemin long de 42 km qui relie Le Bec-Hellouin à Évreux : "Cet ancien chemin de fer qui permettait d'acheminer les céréales à la mer a été transformé en voie touristique dans les années 1980". N'omettez pas d'explorer la rue de Canterbury et ses maisons à encorbellement, avant de gagner la place Guillaume le Conquérant, lieu économique qui était à l'époque occupé par des boucheries, épiceries et des halles, ainsi qu'un établissement où les voyageurs faisaient halte et dont le nom a subsisté : "L'auberge de l'abbaye".