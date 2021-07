Orne. Trois morts et 26 blessés dans plusieurs accidents de la route

Alors qu'un gros week-end de départs en vacances se profile, mercredi 14 juillet la préfecture de l'Orne a publié le bilan de l'accidentologie départementale du mois de juin : 25 accidents ont fait trois morts et 26 blessés. En mai, 23 accidents avaient fait 27 blessés mais aucun mort, durant les cinq premiers mois de l'année on ne déplorait dans l'Orne que deux décès. En juin, les forces de l'ordre du département ont verbalisé 462 excès de vitesse, effectué 8 308 contrôles d'alcoolémie dont 60 se sont révélés positifs et 298 contrôles ciblés de stupéfiants, dont 50 étaient également positifs. Ce sont aussi 97 infractions pour téléphone au volant, 39 pour non-respect d'un stop, 20 pour franchissement d'une ligne continue, et neuf pour non-respect d'un feu rouge.