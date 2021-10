Légion d'honneur. Des personnalités de Normandie dans la promotion du 14 juillet

C'est une tradition du 14 juillet, comme les défilés et les feux d'artifice : la promotion estivale de la Légion d'honneur a été publiée.

Il s'agit de la plus haute distinction française. Elle comprend en 2021 467 personnes, illustres ou inconnues, et quelques Normands.

On y retrouve ainsi Sébastien Windsor, agriculteur à Vieux-Manoir, en Seine-Maritime. Celui qui est aussi président de la chambre régionale d'agriculture est fait chevalier de la légion d'honneur.

Des élus du Calvados

Deux personnalités politiques du Calvados figurent également dans la liste. Jean-Léonce Dupont, président centriste du conseil départemental, est lui aussi fait chevalier. Olivier Paz, maire de Merville-Franceville et président de l'Union amicale des maires du Calvados est quant à lui élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur.

Enfin, Jacques Foos, professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers, est élevé au rang d'officier. On le connaît dans la Manche pour être membre de la Commission locale d'information de la centrale nucléaire de Flamanville.

Navigateurs, acteurs, journalistes...

Outre les Normands, des personnalités d'envergure nationale ont aussi reçu la légion d'honneur comme les journalistes Jean-Pierre Pernaut et Harry Roselmack, les actrices Lætitia Casta et Valérie Bonneton ou encore les navigateurs Yannick Bestaven et Jean Le Cam, qui s'étaient déroutés pour secourir un de leur camarade sur le Vendée Globe.