Course poursuite à St-Etienne-du-Rouvray

Le véhicule se déplaçait à vive allure, rue du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray. Si vite qu'une voiture de Police Secours en patrouille a décidé de déclencher ses avertisseurs sonores et lumineux pour la faire s'arrêter. Mais c'est l'inverse qui s'est produit, le conducteur accélérant et grillant même un feu rouge à l'angle de la rue Guynemer et du Madrillet. Après plusieurs centaines de mètres, le conducteur a fini par percuter une voiture en stationnement, rue Dormoy.

Le conducteur, un rouennais né en 1984, avoue ne pas avoir le permis. Le véhicule appartient au passager, fortement alcoolisé, né en 1969 et habitant Sotteville. Les deux personnes ont été interpellés et le véhicule placé à la fourrière.