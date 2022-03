Cherbourg-en-Cotentin. La patrouille de France présente pour l'arrivée de la Fastnet Race

La patrouille de France survolera Cherbourg le vendredi 13 août, pendant l'arrivée de la Rolex Fastnet Race, la mythique course de voile dont les bateaux les plus rapides débarqueront pour la première fois le 9 août dans l'Hexagone. Pus de 400 navires et 4 000 skippers amateurs et professionnels sont attendus. Un événement à vivre depuis le village installé sur la plage verte, du 7 au 15 août. La patrouille n'a pas encore confirmé le type de manifestation que les Cherbourgeois auront la chance de découvrir : "soit un ou plusieurs survols, ou bien une démonstration acrobatique, de 30 à 40 minutes dans les airs". Un show avait déjà été organisé en juillet 2016, au-dessus d'Utah-Beach lors du départ du Tour de France.

Plus d'infos à venir…