[Photos] Le Havre. Cinq ados se lancent dans un road trip écolo à vélo

Parcourir 666 kilomètres à vélo, en autonomie. C'est le défi que se sont lancés cinq lycéens du Havre, avec l'Eco Bike Tour. Ils sont partis mardi 6 juillet, direction Montreuil-Bellay, en Anjou. "Au départ on voulait juste partir en vacances entre amis. Puis on a pensé au vélo et on a construit un projet écologique, détaille Anna Bertrand, si on peut parcourir une si longue distance à vélo, alors tout le monde peut pédaler pour ses déplacements du quotidien".

Des amis sont venus faire les premiers kilomètres à leurs côtés.

Le voyage va durer une quinzaine de jours, le temps pour les cyclistes de rejoindre le Maine-et-Loire et de revenir au Havre. C'est Nathanaël Bellin qui est chargé du GPS. "Le trajet aller se fait en quatre étapes d'environ 80 km. Nous avons élaboré l'itinéraire, les campings où l'on va dormir, le budget...". Il a fallu avant tout convaincre les parents. "Partir à cinq, sans adultes, en autonomie c'est assez fou ! sourit Charles Lastennet, mais le projet est bien bouclé et en cas de problème il y a des gens qui ne sont pas si loin de nos étapes".

Vingt kilos de bagages

Chaque participant roule avec près de vingt kilos de paquetage. "Des affaires personnelles, un réchaud, une casserole... Et une trousse de secours, mais on espère ne pas avoir à s'en servir !" énumère Simon Delafosse. Les cinq amis ont beaucoup roulé pour s'entraîner, avec des allers retours à Etretat notamment. "On a une bonne condition physique" assure Hugo Bertelle. Ce qu'il redoute ? "Les tensions musculaires... Mais on a les nuits pour se reposer !"

Les vacances entre copains se sont transformées en projet écologique pour promouvoir la pratique du vélo.

Les jeunes ont ouvert une cagnotte en ligne pour aider au financement de leur projet. Ils reverseront l'excédent à la fondation Goodplanet, qui sensibilise le public aux enjeux environnementaux.