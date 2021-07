Manche. Fête nationale : de nombreux feux d'artifice maintenus

Annulés en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, les feux d'artifice feront leur grand retour mi-juillet, dans le ciel manchois. Une quinzaine de feux seront tirés dans la Manche, les mardi 13 et mercredi 14 juillet.

Comme souvent, les voisins semblent s'être arrangés pour ne pas se marcher sur les pieds. Par exemple, les traditionnels feux d'artifice de Saint-Pair et Granville seront respectivement tirés les 13 et 14 juillet. Seul bémol, les spectacles simultanés proposés à Saint-Lô et Torigny-les-Villes, deux feux traditionnellement très prisés, qui seront tout deux tirés le 14 juillet. Les amateurs de bouquets pyrotechniques devront donc choisir leur spot. La plupart des feux seront tirés aux alentours de 23 heures.

La carte des feux d'artifices dans la Manche -