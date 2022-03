Caen la Mer. Acceo facilite les appels téléphoniques pour sourds et malentendants

"Le dispositif Acceo permet aux personnes sourdes et malentendantes de contacter par téléphone tous les services en choisissant leur mode de communication", indique la direction en charge du développement des relations citoyennes. Lancée ce lundi 5 juillet, l'application, gratuite, met à disposition trois solutions pour faciliter les contacts entre les usagers et les agents d'accueil : la transcription instantanée de la parole, l'intervention d'un traducteur en langue des signes et le visiocodage en langue française parlée complète. Un dispositif pensé par la communauté urbaine Caen la Mer, la Ville de Caen et le Centre communal d'action sociale. Les personnes souhaitant l'utiliser peuvent le télécharger sur ordinateur, smartphone et tablette.