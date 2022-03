Caen. Allongement du congé paternité : l'avis d'un père

Le congé paternité s'est allongé de 14 à 28 jours le 1er juillet. L'occasion pour les papas de passer plus de temps avec leur enfant. Et pour les mamans, de souffler un peu. En 2019, le dessinateur caennais Lolopouet, alias Laurent Jacquottin, avait sorti une BD, Être papa, sur l'histoire de deux pères. À la naissance de sa fille, il était indépendant et pouvait s'en occuper à 100 %. Mais si ça n'avait pas été le cas, "ça aurait été difficile à vivre, j'aurai vécu un manque", explique le dessinateur. "Justement, j'ai un ami qui devait devenir papa courant juillet et son enfant est né fin juin. C'est donc beaucoup de frustration." Laurent est content de l'allongement, mais c'est un "minimum" selon lui. "Ce n'est pas à la mère d'endosser toute la parentalité, un enfant se fait à deux."

Pour retrouver la bande dessinée Être papa de Lolopouet, cliquez ici