Science. S'immerger cinq jours dans une baignoire pour aider les astronautes

La même expérience avait été réalisée avec des hommes. À partir de septembre, la clinique spatiale de Toulouse réitère cette étude visant à examiner, cette fois-ci, les effets de l'impesanteur sur le corps des femmes : pendant cinq jours, les volontaires seront allongées dans de grandes baignoires en immersion sèche, c'est-à-dire isolées de l'eau par de grandes bâches en plastique. Cette expérience permet de créer un modèle de simulation de l'impesanteur.

Ces dernières années, de plus en plus de femmes participent aux missions spatiales. Cette étude doit contribuer à mieux appréhender et lutter contre les effets de l'impesanteur pour les futures femmes astronautes qui rejoindront la station spatiale internationale (ISS) ou peut-être même la Lune ou Mars...

Une expérience rémunérée mais sous condition

La durée totale de l'étude dure douze jours : quatre jours en pré-immersion pour effectuer les mesures de bases, cinq jours d'immersion sèche, puis trois jours post-immersion afin de permettre aux volontaires de récupérer et aux scientifiques de relever les données expérimentales. Les volontaires seront allongées pendant cinq jours dans des grandes baignoires et seront donc sous surveillance médicale constante. L'expérience est rémunérée.

Mais pour participer à l'étude, certaines conditions doivent être remplies : il faut être âgé de 20 à 40 ans, être en bonne santé, ne pas être en surpoids, ne pas être fumeur, être active ou sportive et ne pas avoir de restrictions alimentaires.

Pour candidater, envoyez un mail à l'adresse di2021@medes.fr. Pour postuler à toutes autres expériences à la clinique spatiale, vous pouvez aussi remplir un formulaire sur le site de l'établissement.