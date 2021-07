Caen. Oh les beaux jours, une pièce jouée rue de Bretagne !

La Comédie de Caen accueille une vingtaine de compagnies régionales au 24 rue de Bretagne. Les 7, 8 et 9 juillet à 19 heures, ce sera une pièce produite par le théâtre de la Rampe, Oh les beaux jours. Ce grand classique contemporain de Samuel Beckett, mis en scène par Mathilde Heizmann, débute par l'apparition d'une femme tronc, Winnie, dont le buste surgit d'un mamelon sans savoir ce qui l'a conduit là. Oh les beaux jours, c'est l'annonce d'une joie qui ne se réalise pas. L'une des particularités de l'écriture de Beckett est de mêler le tragique au comique. Ce qui semble immobile prend vie au fur et à mesure de l'avancement de la pièce. C'est au spectateur d'aller puiser dans ses plus récents souvenirs pour savoir que c'est aussi de lui qu'il est question dans cette pièce. L'intemporalité de cette pièce permet à chacun de voir en Winnie une sœur, tout en faisant ressortir l'absurdité de la condition humaine.

Pour réserver, vous pouvez appeler le 02 31 46 27 29 ou envoyer un mail au accueil@comediecaen.com. Tarif de base : 12 €.