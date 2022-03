Bonne table à Caen. Le Saint Andrew's, un restaurant intemporel

Au bord de l'Orne, la devanture carmin ne passe pas inaperçu. Briquettes rouges, écussons aux trois lions et nom à consonance anglo-saxonne. Le restaurant Saint Andrew's est la copie conforme d'un pub irlandais. Et pourtant, il sert une cuisine française et traditionnelle sur le quai de Juillet à Caen. Une fois à l'intérieur, vous quittez la Normandie direction la campagne anglaise. L'ambiance est feutrée, comme celle d'un cottage au fin fond des Cornouailles. La lumière est tamisée. Les vitraux diffusent une lueur automnale. Les boiseries renforcent ce camaïeu de brun orangé et les rideaux en lainage écossais réchauffent la pièce. L'endroit atypique a été créé en 1974 et racheté en 1991 par Philippe et Florence Martin. Lui, d'une formation de charcutier, est en cuisine et elle, ancienne enseignante, est en salle. Ils font partie des plus anciens restaurateurs de Caen.

Les plats de nos grands-mères

Le couple originaire du Perche, dans l'Orne, propose une cuisine "simple et pas alambiquée, avec des produits de base et le moins de transformations possible", affirme Florence Martin. Croustillant de langoustine, pavé de rumsteck, rognons ou tête de veau : des classiques de la cuisine française. "La carte est en fonction des saisons. Nous en avons deux par an, l'une démarre à l'ouverture de la pêche de la coquille en octobre et l'autre commence en mars pour la fin de la pêche", explique Florence Martin. Une formule cocotte et dessert, pour un petit prix de 11 €, est à la carte, mais je me lance sur le menu Club entrée, plat et dessert à seulement 18 €. Je déguste six huîtres en entrée, un raffiné coussinet de plie en plat (ballottine de poisson) et une copieuse part de tarte tatin en dessert. Les produits sont frais et les plats généreux. Philippe Martin est perturbé quand les assiettes ne reviennent pas vides. Il se remet toujours en question et essaye de s'améliorer. Car un service réussi selon lui, c'est quand "ses clients saucent !"

Pratique. Saint Andrew's, 9 Quai de Juillet à Caen. Tél. 02 31 86 26 80