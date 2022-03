Calvados. L'art au cœur de l'espace urbain, avec Éclat(s) de rue 

Éclat(s) de rue fait son grand retour. Du mercredi 8 juillet au samedi 28 août, l'art se niche au cœur de l'espace urbain. Ces 75 rendez-vous planifiés sont une invitation à retrouver la magie des rencontres, entre les passants et les gestes artistiques. L'esprit de la programmation s'exprime à travers une grande diversité de propositions, dans l'ensemble des champs artistiques, de la danse, au théâtre en passant par les arts du cirque, les marionnettes ou encore l'art équestre. Cap sur les prochains jours.

Jeudi 8 juillet : soirée d'ouverture

L'inauguration de cette septième édition se tiendra jeudi 8 juillet, place Champlain à Caen. La Pigswana orchestra interprétera à 18, 20 heures et 21 h 15 Les fêtes du grand là-bas. Le groupe de théâtre musical de rue présentera en fanfare toutes les fêtes du Pigswana, ses traditions riches de musiques frénétiques, de chants polyphoniques et de danses truculentes. À 19 heures, la compagnie de cirque acrobatique Quatre parallèles racontera la vie mouvementée et vertigineuse d'une troupe de cirque, avec La Traversée. À 20 h 30, ce sera au tour de la compagnie Lézards bleus de « monter sur scène » pour de la danse de façade-parkour, avec Lignes de vie. La soirée terminera avec la déambulation participative Murmuration(s).

Adapter un film en théâtre de rue

Adapter en théâtre de rue un film des années 1930 sur une ascension épique en haute montagne, tel est l'objectif de la compagnie belge Les vrais majors.

C'est vendredi 9 juillet à 18 h 30, qu'ils relèveront le défi et lèveront le voile sur les coulisses de la création de cette aventure, avec Der Menschenfresser Berg... ou la Montagne. Ce spectacle à haut potentiel humoristique permet un jeu sur la frontière entre réalité et fiction, avec des allers-retours de l'un à l'autre, des mises en abîme, de l'auto-dérision et des situations surréalistes.

Quand le cirque se mêle au théâtre

Vendredi 9 juillet à 19 h 30 place Dunois, le groupe humoristique de cirque-théâtre de rue Collectif 45° présentera le spectacle Boulet. Ce dernier porte bien son nom puisqu'il s'agit d'un compte à rebours tout au long de la représentation. Le décompte est lancé, soyez prêts. Ce spectacle est né à la suite de la rencontre de cinq hommes et femmes, fascinés par le canon humain et désireux de construire un projet commun. Ils ont le désir profond de parler d'engagement et d'action.

Et bien d'autres

Tout l'été, Éclat(s) de rue offre des rencontres artistiques avec des temps forts comme le festival jeune public en août, le focus nordic pour valoriser des compagnies originaires des pays nordiques et baltes, des parades musicales dansées ou encore des déambulations théâtrales.

Pratique. Éclat(s) de rue, du jeudi 8 juillet au samedi 28 août. Soirée d'inauguration, place Champlain à Caen. La programmation complète est à retrouver sur le site : caen.fr/eclatsderue.