Calvados. Variant Delta : des cas identifiés au nord de l'agglomération caennaise

Alors qu'ont lieu les premiers départs en vacances, la menace du variant Delta plane de plus en plus. Des cas de ce variant ont d'ailleurs été identifiés au nord de Caen, a indiqué la préfecture du Calvados. "Le dépistage reste l'une des meilleures armes pour lutter contre la propagation du virus. Il est essentiel, y compris pour les personnes asymptomatiques qui représentent près de la moitié des cas de Covid", précise-t-elle. En coordination avec l'ARS de Normandie et les collectivités locales, une grande opération de dépistage est organisée du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet à Biéville-Beuville et à Mathieu.

À Biéville-Beuville, ce sera dans la salle polyvalente (rue de Lympstone) lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 juillet de 14h à 19h et mercredi 7 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h.

À Mathieu, ce sera Salle André Allain (Foyer rural) lundi 5 juillet de 14h à 17h, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 juillet de 14h à 19h et mercredi 7 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h