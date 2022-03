XV de France: deux novices titulaires, dont Jaminet (Pro D2), face à l'Australie mercredi

Le XV de France est privé de nombreux joueurs cadres pour cette série de trois matches face aux Wallabies. Cinq autres néophytes figurent sur le banc selon la composition dévoilée par Galthié lors de l'assemblée générale de la Fédération française de rugby (FFR), en duplex depuis l'Australie.

Il s'agit du demi de mêlée du Racing 92 Teddy Iribaren, du talonneur de Toulon Anthony Etrillard, du deuxième ligne de Castres Florent Vanverberghe des piliers de Sipili Falatea (Clermont) et Quentin Walcker (Perpignan/Pro D2).

La moyenne d'âge de l'équipe est de 24 ans et compte 6 sélections en moyenne, a souligné le sélectionneur.

Le troisième ligne de Castres Anthony Jelonch sera pour la première fois capitaine pour cette rencontre. L'habituel capitaine, le Toulonnais Charles Ollivon est blessé à un genou et indisponible pendant de longs mois.

La charnière sera composée du demi de mêlée lyonnais Baptiste Couilloud et de l'ouvreur toulonnais Louis Carbonel. L'ailier Teddy Thomas, habituellement titulaire, n'est pas retenu dans les vingt-trois. Les ailes sont occupées par ses concurrents Gabin Villière (Toulon) et Damian Penaud (Clermont).

Le joueur le plus capé est le deuxième ligne toulonnais Romain Taofifenua (30 ans), avec 25 capes. Le pilier droit Demba Bamba, numéro 2 dans la hiérarchie derrière Mohamed Haouas (ménagé pour la tournée), effectue son retour parmi les titulaires. Plusieurs fois blessé cette saison, il n'a plus porté le maillot bleu depuis le 22 novembre et une victoire en Ecosse (22-15) à l'occasion de la Coupe d'automne des nations.

Les hommes de Fabien Galthié doivent disputer trois rencontres face aux Wallabies, le 7 et 17 juillet à Brisbane, le 13 juillet à Melbourne.

Le XV de France est parti en tournée en Australie avec un groupe de 42 joueurs, réduit à 41 après l'affaire du passeport oublié d'Alexandre Fischer. Ce groupe est tronqué de nombreux cadres, laissés au repos (Jalibert, Vakatawa...) ou blessés (Ollivon, Fickou...) , ainsi que des Toulousains (Ntamack, Dupont, Ramos, Cros, Baille, Marchand...) et Rochelais (Alldritt, Dulin, Bourgarit...), finalistes du Top 14.

La composition:

Titulaires: Jaminet - Penaud, Vincent, Danty, Villière - (o) Carbonel, (m) Couilloud - Jelonch (cap.), Macalou, Cretin - R. Taofifenua, Geraci - Bamba, Barlot, Gros

Remplaçants: Etrillard, Walcker, Falatea, Vanverberghe, Pesenti, Woki, Iribaren, Bouthier