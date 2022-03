A Domicile. Amir va bientôt pouvoir se ressourcer sur scène avec son public

Disponible depuis le mois d'octobre, Ressources, le dernier album d'Amir est un véritable succès. Défendu par les extraits On verra bien, La Fête ou encore Carrousel avec Indila, cet album est peut-être le plus personnel et le plus introspectif proposé par l'artiste.

Amir n'hésite pas à se livrer sur sa demande en mariage ou encore sur la relation avec son fils et son rapport à la paternité. Entouré de son équipe et de quelques invités de choix comme Jérémy Frérot, Amir a pris le temps de donner une nouvelle dimension à son travail et le résultat est à la hauteur des efforts. Très bientôt, Amir retrouvera la scène, lui qui en a été sevré en raison de la pandémie, et pourra communier et se ressourcer auprès de ses fans.

Le report de sa tournée, le Re\Tour, passera notamment par Rouen le 26 octobre 2022 et Caen le 17 novembre 2022. Cette série de Zéniths sera précédée d'une tournée intimiste qui fera étape au Tétris du Havre le 11 décembre 2021.