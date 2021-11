Pollution aux particules : de mal en pis...

Comme lundi 26 mars et les jours précédents, le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles est à nouveau dépassé en Haute-Normandie. L'agglomération rouennaise est particulièrement touchée par cette pollution aux particules fines.

"Malgré une diminution des particules en suspension durant la nuit, leur concentration est en augmentation ce mardi 27 mars 2012, note Air Normand. Le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles est dépassé. D'origine locale ou plus lointaine, ces particules de petite taille ont de multiples sources : trafic routier, épandages agricoles, chauffage, industrie. Cet épisode concerne le tiers nord de la France et dure depuis cinq jours sur la région. Une dégradation de la situation est attendue pour les prochains jours".

