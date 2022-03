Rouen. Les jeudis de Saint Maclou : faire résonner musique et patrimoine

Ensemble rouennais à géométrie variable crée en 2014 par Oswald Sallaberger, La Maison illuminée investit depuis ses débuts l'église de Saint-Maclou à Rouen et anime les lieux une fois par mois jusqu'en novembre prochain : un cadre particulièrement propice à ce type de rencontre musicale. "L'église baignée de lumière participe à la magie du concert, explique Oswald Sallaberger. Les spectateurs sont installés en demi-cercle autour des musiciens. Ce sont vraiment des moments privilégiés de partage entre les interprètes et le public." Le chef, qui prône l'accessibilité de ces rendez-vous musicaux, n'en exige pas moins une qualité artistique irréprochable. Le programme brasse des genres musicaux très variés, de Mozart à Debussy, "afin que chaque soirée musicale nous plonge dans une ambiance particulière. Avec Brahms en août, ce sera une page de douceur et de légèreté !"

Pratique. Les jeudis 8 juillet, 26 août à 18 h 30 à l'église Saint Maclou à Rouen. 0 à 15 €. Infos sur lamaisonilluminee.com. Réservation au 06 86 44 01 60