[Photos] Calvados. Villerville, en route pour devenir village préféré des Français ?

À 21h05 ce mercredi 30 juin, tous auront les yeux rivés sur leur écran de télévision : maire, élus et bénévoles qui ont œuvré pour le tournage de l'émission (le 29 avril) mais aussi les 600 habitants du village. Dans quelques heures, Villerville saura s'il aura été élu le Village préféré des Français dans l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3.

Villerville, en route pour devenir Village préféré des Français ? - Corinne Drouen

"Villerville est resté dans son jus"

Située entre Trouville et Honfleur, Villerville est, pour son maire, Michel Marescot, "le mariage entre la nature côté campagne et côté mer". Il fait partie des 14 villages en lice. Son atout : "c'est un village resté dans son jus. On a gardé l'esprit d'origine du village", souligne le maire. Avec ses maisons étroites, Villerville ne manque pas d'authenticité. "On a aussi une église magnifique et un clocher en pierre qui a tapé dans l'œil des organisateurs dans le cadre du concours." En 2019, un village de Normandie avait déjà été élu. Il s'agit de Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche. Au tour de Villerville ? "Évitons juste d'être dernier ou au pied du podium !", sourit Michel Marescot, impatient avant le verdict.