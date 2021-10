Monaco-Caen : 7 Caennais en moins

Le coach caennais Franck Dumas devra composer avec l'absence de spet joueurs pour défier Monaco, samedi 26 février. En plus des suspensions de Ismaïla N'Diaye et Rajiv Van la Parra, sont venues s'ajouter en fin de semaines dernières les élongations de Grégory Proment, Nicolas Seube et Romain Hamouma. Tous les trois sernt probablement absents pour les deux matchs suivants également, contre Saint-Etienne, puis Nancy.