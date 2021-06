Calvados. La foire internationale de Caen prend un nouveau virage

La foire internationale de Caen 2021 n'aura certainement pas la même allure que les années précédentes. En affichant un visage plus jeune, dynamique et festif, cette édition prévue du vendredi 17 au dimanche 26 septembre au parc des expositions de Caen se veut "être la foire du renouveau, pleine de promesses et de nouveautés", a glissé Paul Séchaud, le directeur de Caen Evenements.

Une multitude de festivals

Pour la première fois, il n'y aura pas d'expo événement à la foire. "Il y a 99 % de chances qu'il y en ait une l'an prochain avec une thématique très forte". Selon nos informations, l'édition 2022 mettrait à l'honneur les Vikings. En voulant faire de cette foire 2021 "un lieu de toutes les rencontres", l'organisation a misé sur un programme très riche : festival de musique, street art, sport, influence, circuit court, santé, bien-être… Le groupe Tribute Fest rendra hommage à ACDC, Police, Supertramp et Pink Floyd sur des soirées musicales. La foire permettra aussi de découvrir le street art et de s'y initier. Le célèbre artiste graffeur caennais Oré réalisera une fresque toute la durée de l'événement.

Paul Séchaud, directeur de Caen Evenements. -

Découvrir l'univers des Miss avec

Amandine Petit ?

Dans le Hall 1, le public pourra retrouver un espace beauté. Amandine Petit, Miss France 2021, devrait être présente pour partager son expérience. "Elle est invitée", a lâché Paul Séchaud. Cette édition 2021 est un véritable pari pour le directeur. "C'était sans doute la bonne année pour se tester. Il faut se renouveler et tenter de nouvelles aventures. On veut inscrire la foire dans son temps, en attirant de nouveaux publics." Sur le village des sports (25 et 26 septembre), les visiteurs pourront rencontrer des Normands qui auront participé aux JO de Tokyo cet été.

Concernant le protocole sanitaire, la foire 2021 ne devrait pas être soumise à une jauge (en 2020, la jauge était de 5 000 personnes en même temps). En revanche, le pass sanitaire devrait rester en vigueur.

L'an dernier, la foire façon "Cuba" avait attiré 50 000 visiteurs en pleine période de coronavirus. "La dynamique est totalement différente cette année, avec la vaccination. On fera évidemment plus cette année, mais ce qui m'importe, c'est que ça matche entre les visiteurs et les exposants", indique Paul Séchaud.