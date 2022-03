Orne. Conseil départemental : la minorité marque sa différence

Après le second tour des élections dimanche 28 juin, les 42 élus du Conseil départemental de l'Orne vont se réunir jeudi 1er juillet à partir de 9 heures, à huis clos en raison du contexte sanitaire, pour élire leur président. Avec 15 cantons de centre droit et 6 à gauche, Christophe de Balorre va se succéder à lui-même à la présidence sans surprise. Et si la minorité départementale de gauche vote les dossiers de pur fonctionnement, elle veut marquer sa différence, notamment dans l'aide sociale. "En six ans, il y a 10 % de postes en moins pour faire fonctionner le département, ça a des conséquences. Il n'est pas acceptable qu'un dossier APA [allocation personnalisée d'autonomie] prenne quatre mois pour être étudié", estime le porte-parole de ce groupe, Frédéric Léveillé.

Ce jeudi, les conseillers départementaux de l'Orne devront aussi composer leur commission permanente, leurs commissions thématiques et élire leurs représentants dans diverses structures, notamment pompiers, coopération intercommunale, Haras du Pin.