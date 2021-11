Le jazz envoûtant de Sylvia Fernandez au Rive Gauche

A travers un concert au programme musical coloré et varié, Sylvia Fernandez nous invite dans un univers qu’elle façonne depuis 20 ans. Compositions personnelles aux rythmes de la bossa et du jazz, la chanteuse donnera de la voix en surfant aussi sur le répertoire d’artistes comme Trenet ou Nougaro. Elle sera accompagnée de Nicolas Noël au piano et Bernard Cochin à la contrebasse.



Pratique. Sylvia Fernandez, vendredi 30 mars, 20h30, Rive Gauche, St-Étienne-du-Rouvray. Tarif : 16 € . Infos : 02 32 91 94 94