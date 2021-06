Calvados. Une conserverie fraîchement sortie de terre

À Biéville-Beuville, près de Caen, l'éco-domaine du Londel, de six hectares, bénéficie de l'une des "meilleures terres de France selon une expertise", affirme Monique Macaux, de l'Association institution familiale Sainte-Thérèse (AIFST), qui gère l'endroit. Depuis 2019, des légumes bio sont cultivés par des personnes sans emploi et en voie de réinsertion. Le but du projet, nommé 1pacte, est de "leur faire découvrir de nouveaux métiers, développer des compétences de maraîchage et ainsi leur redonner confiance", explique Bruno Bénard, directeur de l'AIFST.

Aujourd'hui, dix-huit personnes prennent soin des cultures. Les profils sont divers : "Certains sont exclus du travail depuis longtemps, d'autres viennent de pays étrangers ou souffrent d'addiction. Notre but est de leur redonner goût à la vie", raconte Baptiste Larralde, maraîcher et encadrant technique. Après la confection de panier de légumes, c'est maintenant une conserverie qui voit le jour. Six autres salariés devraient gonfler les rangs grâce à ce nouveau projet.

De la graine jusqu'à l'assiette

La conserverie va permettre de valoriser les produits et ainsi de lutter contre le gaspillage. Il n'y a pas d'autre conserverie dans le Calvados. Les premières soupes et les veloutés sont attendus en septembre. L'objectif est de produire 30 000 bocaux par an, vendus sous la marque "Les maraîchers du Londel", sur place et dans des magasins partenaires. Stéphanie Voireau, 38 ans, est arrivée il y a quelques semaines. Elle n'a pas hésité à se porter volontaire. Enfance difficile, divorce et longue période sans travailler, "j'avais besoin de me reconstruire et de montrer que j'étais capable de faire quelque chose", confie la nouvelle recrue. Aujourd'hui, elle découvre le maraîchage "dans un cadre magnifique." Plus tard, elle aimerait se lancer et avoir sa propre petite exploitation.

Pratique. Pour soutenir le projet, participez à la cagnotte en cliquant ici.