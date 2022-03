Jardin. Les oyas, un système d'arrosage écolo

Les oyas, ou ollas - qui signifie "pot" en espagnol - sont une technique d'irrigation vieille de plus de 4 000 ans, née en Chine et dont on retrouve la trace dans l'Antiquité romaine.

Des pots en céramique microporeuse

Ce système d'arrosage consiste à enterrer ou mettre près des plantes des pots en céramique microporeuse que l'on remplit d'eau et qui laissent échapper progressivement l'humidité nécessaire pour nourrir les plantes alentour. On a ainsi un arrosage en douceur, constant et sans excès, ce qui évite de stresser la plante et favorise son bon développement. On trouve deux grandes sortes d'oyas : ceux qu'on enterre et ceux qu'on plante. En intérieur comme en extérieur, les oyas s'adaptent aux plantes vertes mais aussi aux cultures du jardin comme les tomates, les courgettes, les aubergines… Ils s'utilisent en pot, en bac, en jardinière et en pleine terre. Vous pouvez les acheter mais aussi les fabriquer vous-mêmes pour un coût moindre : un pot en terre cuite, un bouchon en liège, une soucoupe et le tour est joué !

Les multiples intérêts

Ce système d'arrosage permet d'arroser de manière douce, sans stress hydrique. Il garde la zone de plantation humide, sans excès d'eau. On évite ainsi le développement de maladies et de champignons dû à une trop grande quantité d'eau aux pieds des plantes.

De plus, cela permet d'économiser de l'eau car la plante puise ce dont elle a besoin par capillarité, sans en prendre plus. C'est aussi un gain de temps, on remplit les oyas pour sept à dix jours et on peut se prélasser et profiter du jardin.

De plus, ils demandent peu d'entretien, un nettoyage à l'eau une fois par an suffit. Veillez toutefois à le remplir avec de l'eau claire afin d'éviter que les pores du pot ne se bouchent. Et en période de gel, ne mettez pas d'eau, ils pourraient se briser.

Un arrosage presque autonome

En plus d'effectuer un apport constant d'eau, les oyas sont un bon système d'arrosage automatique lorsque vous partez en vacances. Ils permettent de réduire les arrosages et tiennent environ dix jours. De quoi s'absenter en toute tranquillité. Ces diffuseurs assurent alors une irrigation continuelle, un geste écologique et économique. C'est une solution idéale en période de sécheresse ; d'ailleurs, elle est assez répandue en Afrique, où les réseaux d'eau sont peu développés.

Comment utiliser l'oya ?

Pour l'oya à enterrer, faites un trou un peu plus gros que la taille de l'oya. Installez-le dans le trou, enterrez-le en laissant dépasser le col. Puis plantez les légumes autour, remplissez d'eau et refermez le bouchon pour éviter l'évaporation. Une fois vide, il suffit d'ôter le couvercle et de remplir le pot de nouveau.

Pour l'oya à planter, installez-le près d'une plante et remplissez-le d'eau.

Alors, convaincus par ce système d'arrosage écologique et économique ?