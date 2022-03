Rouen. Depuis l'espace, Thomas Pesquet continue de jouer les ambassadeurs

Ses suiveurs sur les réseaux sociaux sont habitués à cette petite touche de chauvinisme assumé. Le lundi 28 juin, l'astronaute Thomas Pesquet a posté une nouvelle série de photos de sa Seine-Maritime natale, prises depuis la station spatiale internationale. Des clichés dont les couleurs mettent en avant la diversité des paysages seinomarins.

Le berceau des Pesquet

Alors qu'il rappelle souvent ses origines et sa scolarité dans le département, Thomas Pesquet en a profité pour rappeler que la quasi-totalité de sa famille vivait entre Le Havre, Dieppe et Rouen. Avant de préciser que les Pesquet se sont "depuis éparpillés un peu plus loin en France, à l'étranger… et au-delà", jusque dans l'espace.