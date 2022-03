Seine-Maritime. Un nouveau centre d'examens de santé à l'Assurance maladie

Le nouveau centre d'examens de santé, situé au sein de la Caisse d'assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, a été inauguré jeudi 24 juin, au 60, avenue de Bretagne à Rouen.

"L'examen de prévention permet, pour les plus de 16 ans, de faire le point sur leur santé, de bénéficier d'actions de dépistage, de disposer d'une offre complémentaire fondée sur une approche éducative en collectif, détaille Serge Boyer, le président de la CPAM de la Seine-Maritime. Une attention particulière est portée aux populations en situation de précarité et au repérage ciblé des populations les plus à risque." L'examen est entièrement pris en charge par l'Assurance maladie, sans avance de frais.

Le personnel du centre d'examens de santé est composé de médecins, infirmiers, dentistes, mais aussi de personnel de laboratoire et des services informatique, gestion, logistique et communication.

Pratique. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Rendez-vous sur uc-irsa.fr