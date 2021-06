Le Havre. Un cargo en perdition au terminal croisière... ou une œuvre d'art ?

C'est un cargo qui semble avoir dévié de trajectoire et terminé sa course dans le terminal croisière du Havre... Jeudi 24 juin, les passants du quai de Southampton ont eu la surprise de découvrir cette installation plus vraie que nature. "Cela paraît impossible qu'un bateau puisse rentrer dans le hangar", tranche un cycliste. "C'est carrément hallucinant. Pour moi, c'est une œuvre d'art", commente un pêcheur, un peu plus loin.

L'oeuvre a été dévoilée, sous l'oeil des passants et des pêcheurs. -

Un trompe l'œil

Ce navire est effectivement l'une des apparitions d'Un été au Havre, événement placé cette année sous le signe de l'illusion, du vrai du faux... Il est sorti de l'imagination de l'artiste Pierre Delavie, maître des trompe l'œil. "J'étais intrigué par tous ces bateaux qui stationnent au large du Havre. Des amis m'ont expliqué qu'ils attendaient le bon cours de la bourse pour rentrer dans le port. Cela m'a choqué, ce n'est pas comme cela que je voyais la navigation", se remémore l'artiste. Baptisé Down John, ce cargo éphémère fait notamment référence au Dow Jones, la bourse de New-York. "C'est John le malheureux, le perdu, qui est coincé là", poursuit Pierre Delavie, qui a vu un événement faire écho à son œuvre au printemps dernier. Un porte-conteneur bloqué dans le canal de Suez avait alors bouleversé le commerce mondial. "C'était prémonitoire !", sourit l'artiste.

L'œuvre est à découvrir jusqu'au mois de septembre, elle est visible depuis l'esplanade Nelson Mandela (quai de Southampton), près de la catène de conteneurs.