Départementales 2021. À Evreux, un binôme dépose sa liste trop tard pour le second tour

Une erreur de date est à l'origine de l'absence d'un binôme sur le canton d'Évreux-1. Pourtant en ballottage face au binôme Ensemble pour l'Eure (divers droite) Stéphanie Auger et Manuel Ordonez, les candidats de l'Eure nous rassemble (divers gauche), Olivier Vermeulin et Leila Kammoun, ne seront pas au second tour des élections départementales, dimanche 27 juin.

"Manque de souplesse"

"Ils se sont vu refuser l'enregistrement de leur candidature pour le second tour, au motif d'un dépôt trop tardif", indiquent les candidats dans un communiqué. Ils se sont présentés mardi 22 juin en préfecture de l'Eure, sauf que la date butoir était fixée au lundi 21 juin à 18 heures pour les élections départementales. La date du mardi concernait le scrutin régional.

"Les candidats, légitimement qualifiés au second tour par les urnes, dénoncent le manque de souplesse dont font preuve les services de l'État. Alors qu'ils se sont présentés à la préfecture, ils ont été reçus sur le pas de la porte et se sont vu signifier le refus d'enregistrer leur candidature", poursuit le binôme.

"Nous prenons acte de cet état de fait, ont réagi leurs adversaires, Stéphanie Auger et Manuel Ordonez. Par respect des électeurs et de la démocratie, nous allons donc poursuivre notre campagne de terrain."