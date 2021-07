Seine-Maritime. Naâman : "Je suis beaucoup allé à Varengeville pour écrire des chansons"

Après avoir effectué des études de communication et de graphisme, Naâman commence sa carrière musicale en 2010, en intégrant le groupe Young Kha. En 2012, le succès de son premier album Deep rockers, back a yard lui vaut d'être sacré révélation de l'année aux Victoires du reggae.

Quel est l'endroit en Seine-Maritime

qui vous inspire particulièrement ?

"Près de Dieppe, il y a ce village avec des falaises magnifiques qui s'appelle Varengeville-sur-Mer, où je suis beaucoup allé, seul ou avec des amis, pour faire de la musique, écrire des chansons ou chercher de l'inspiration. C'est vraiment un endroit qui reflète très bien la région dans laquelle j'ai grandi : les falaises, la mer, la forêt… Pour moi, c'est ça la Normandie !"

Quelles sont vos attaches à Dieppe et quel souvenir gardez-vous de la région ?

"C'est la région où je me suis fait, où j'ai grandi, où j'ai encore une partie de ma famille. J'essaie de revenir dès que je peux, même si ça devient plus compliqué aujourd'hui, j'adore mon coin et j'y ai encore beaucoup d'amis. Si je devais vivre ailleurs, c'est l'endroit où j'essaierais de revenir. J'ai des tonnes de souvenirs, mais un moment fort pour moi a été une fête de la musique qui s'est tenue à Rouen il y a peut-être six ans. On avait un spot dans une petite rue, qui était prévu pour maximum 100 personnes, et on s'est retrouvé à plusieurs milliers de personnes dans ce petit carrefour de rue, c'était assez incroyable. Ça fait partie des moments qui sont gravés à vie."

Pouvez-vous décrire votre nouveau morceau Sunrise of India ?

"Sunrise of India est un titre reggae qui s'apparente à une ballade. C'est un morceau très léger qui a été composé chez moi, en Inde, et qui parle de la vie avec une grande légèreté. Comme son nom l'indique, il dépeint cette humeur qu'on peut avoir les bons matins, un moment de bonheur, de lâcher prise."

Qu'est-ce que votre séjour en Inde

vous a apporté ?

"Je suis parti en Inde il y a presque sept ans, par le fruit du hasard, et maintenant j'y suis principalement installé. Ce voyage m'a apporté une nouvelle pièce dans cette espèce de puzzle de la vie. En Occident, on a une vision particulière des choses, et l'Inde en a une autre, donc ça a élargi ma vision et m'a apporté de la sérénité, c'est ce que j'ai transmis dans mon dernier morceau."