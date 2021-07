Seine-Maritime. 32 kilomètres d'évasion à vélo entre Le Tréport et Dieppe

Criel-sur-Mer, Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne… Le trajet de la Vélomaritime débutant au Tréport et s'achevant à Dieppe invite à parcourir de magnifiques stations de bord de mer. Les promeneurs peuvent s'y arrêter pour apprécier en toute tranquillité la diversité des points de vue : "L'avantage de ce parcours, c'est que chaque ville traversée permet d'accéder à la mer", souligne Chloé Villain, chargée de mission développement touristique chez Seine-Maritime attractivité.

Première étape : Le Tréport

Vous pourrez emprunter le funiculaire qui relie ville haute et ville basse. "Près du Tréport, on peut admirer les villas 'belle époque' colorées, découvrir un site de la bataille de Normandie, ainsi que le Kahl-Burg, une construction militaire datant de 1942."

"À Criel-sur-Mer, vous aborderez une falaise de craie blanche de 110 m de haut, la plus haute d'Europe, qui mérite de s'y arrêter pour admirer le paysage." Lorsque vous passerez par Saint-Martin-en-Campagne, ne manquez pas de faire un détour au musée d'histoire de la vie quotidienne à la scénographie moderne. "En chemin, on peut aussi s'arrêter aux différents marchés pour faire une pause pique-nique", suggère Chloé.

Destination finale : Dieppe, "ville d'art et d'histoire", où vous pourrez visiter le célèbre château-musée de la ville, ou le musée aquarium du littoral normand. Ce dernier, en plus de donner à voir le patrimoine maritime dieppois, dispose du service "accueil vélo". Cette marque nationale permet aux cyclistes de déposer leur vélo le temps de visiter, de se restaurer ou pour la nuit, et d'accéder au matériel pour l'entretenir.

Après l'effort, le réconfort n'est jamais loin : "Une fois arrivé à destination, on peut se plonger dans l'atmosphère des Bains de Dieppe, ou aller tremper ses pieds dans l'eau plus fraîche de la Manche."